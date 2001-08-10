Около 5 000 дальневосточников призваны на военную службу весной этого года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе продолжается проведение весеннего призыва граждан на военную службу. Военными комиссариатами округа уже призвано около 5000 граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, более тысячи из них уже отправлены в войска ВВО для прохождения военной службы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Перед отправкой в войска каждый призывник проходит медицинскую комиссию, обеспечивается комплектом военной формы одежды, комплектом средств личной гигиены, продовольственным пайком на путь следования и банковской картой для получения денежного довольствия на период прохождения военной службы.

Стоит отметить, что все граждане, призванные в ходе весеннего призыва 2023 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Всего военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы около 10 тысяч граждан.

Весенний призыв граждан на военную службу 2023 года стартовала 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.