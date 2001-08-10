На Камчатке охотоведы приютили осиротевшего медвежонка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Елизовском районе Камчатки медвежонок повадился заходить в дачный поселок. Юного хищника поймали. Его не хотят отпускать в лес, а планируют оставить жить в вольере, передает ИА "Кам 24".

По информации краевого минприроды, медвежонок, которому не исполнилось и года, бродил возле СНТ "Океан". По словам дачников, зверь был сильно истощен. Он несколько дней ходил по склону сопки вблизи дачных участков, медведица за это время ни разу не появилась.

"Убедившись в том, что медвежонок действительно остался без материнской опеки, руководство Минприроды Камчатского края приняло решение об изъятии дикого животного из среды обитания по специальному разрешению на отлов", - сообщили в ведомстве.

Охотинспекторы министерства совместно с участниками Камчатского краевого общества охотников и рыболовов поймали медвежонка с помощью сети. В ведомстве решили, что объединение может оставить хищника у себя.

"Медвежонка осмотрел ветеринар. Специалист пришел к выводу, что с животным все в порядке. Сейчас хищник нормально питается. Планируем оставить его жить на территории одного из наших кордонов, где есть просторный вольер", - пояснил ИА "Кам 24" заместитель председателя краевого общества охотников и рыболовов Андрей Быков.

По данным Минприроды, на Камчатке обитает около 25 тысяч медведей. Каждый год возникает проблема выхода медведей в населенные пункты. Как правило, речь идет о хищниках в возрасте 3-5 лет. Иногда бывают случаи, когда с людьми сталкиваются медвежата первого года жизни.