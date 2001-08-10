Современную набережную в Аниве сдадут к 1 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первый день лета жителей и гостей города встретит новое общественное пространство в одном из самых популярных мест отдыха на юге Сахалина. Ход благоустройства проверил губернатор Валерий Лимаренко во время рабочей поездки в Анивский район. Также глава региона проинспектировал будущую зону отдыха в Воскресенском, которую обустраивают в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На набережной в Аниве обустроили пешеходную улицу, арку входной группы, скамейки, пляжный санузел, детские и спортивные площадки. Для любителей активного отдыха предусмотрели волейбольную и футбольную площадки, зону воркаута. На анивской набережной появилось также уличное освещение и асфальтированная парковка.

- Мы - пенсионеры - каждое утро гуляем по берегу моря. Теперь, когда у нас сделали такую прекрасную набережную, прогулки будут гораздо интереснее. Вообще в нашем городе очень хорошо стало, - поделилась жительница Анивы Светлана Пак.

К летнему сезону на набережной откроются кафе, будут установлены шезлонги и раздевалки. Глава региона поручил привести в порядок подъездную дорогу к пляжу и рассмотреть возможность создания променада, который мог бы стать главной изюминкой Анивы.

- Здесь может появиться настоящий парк у моря, и это не потребует больших вложений. Нужно только обустроить щебеночную дорожку на километр или несколько, украсить променад растениями, чтобы людям было приятно гулять, - отметил Валерий Лимаренко.

Еще одним пунктом поездки стало село Воскресенское. Ранее в рамках областного проекта "Инициативное бюджетирование" здесь обустроили спортивно-игровую площадку, которая стала любимым местом малышей и ребят постарше.

- Вместе с жителями мы прикладываем усилия, чтобы наше село становилось лучше. На новой площадке мы с удовольствием гуляем с детьми. Летом детворы становится больше - школьники приезжают в гости к бабушкам. И наша площадка пользуется спросом, - рассказала староста Воскресенского Ольга Паршина.

Сейчас в селе благоустраивают новое общественное пространство. Здесь появятся спортивная площадка с уличными тренажерами и беговой дорожкой, зона отдыха с качелями и сад камней. На территории обустроят уличное освещение и видеонаблюдение, выполнят озеленение.

Благоустройство общественного пространства идет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который реализуется по всей стране по инициативе Президента Владимира Путина. На создание новых точек притяжения на островах выделено финансирование из бюджета РФ.

Напомним, все сахалинцы и курильчане старше 14 лет могут принять участие во Всероссийском голосовании и поддержать проекты благоустройства, которые воплотят в жизнь в следующем году. На выбор представлен 41 объект благоустройства в каждом районе Сахалина и Курил. Внести свой вклад в развитие своего города или села можно до 31 мая на платформе.