24 мая в Южно-Сахалинске запустят новый маршрут
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация транспортной реформы, в рамках которой со среды, 24 мая, будет запущен новый сезонный маршрут № 109, который свяжет центральную часть и СНТ "Тимирязевское". Ежедневно будут выполняться три рейса от ТПУ "Привокзальный" до конечной точки и обратно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Расписание составлено с учетом пожелания горожан. Обращаем внимание, что отправляться автобус будет с платформы № 6 транспортно-пересадочного узла. Рейсы до СНТ будут выполняться в 7.30, 13.00 и 18.00, соответственно, в обратном направлении - в 8.05, 13.50, 18.55.
Действовать сезонный маршрут будет до конца октября. Более подробную информацию можно узнать в диспетчерской службе единого оператора по номеру 55-65-15. Все изменения будут отражены на сайте администрации Южно-Сахалинска в соответствующем разделе «Расписание», а также в сервисе онлайн-мониторинга общественного транспорта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня На Сахалине открыли "Музей непонятных вещей"
10:44 Сегодня Проекты южно-сахалинских школьников внедряются в производство и сферу образования
11:00 Сегодня На Сахалине организованная группа воровала бюджетные миллионы, "химича" с жильем для малоимущих
08:53 Сегодня Южно-Сахалинск - в тройке лидеров по условиям для трудоустройства молодежи
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
16:37 24 Апреля Три человека погибли в Корсакове при ремонте плавучего дока
Выбор редакции
- 17:13 Вчера "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?