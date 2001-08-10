24 мая в Южно-Сахалинске запустят новый маршрут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается реализация транспортной реформы, в рамках которой со среды, 24 мая, будет запущен новый сезонный маршрут № 109, который свяжет центральную часть и СНТ "Тимирязевское". Ежедневно будут выполняться три рейса от ТПУ "Привокзальный" до конечной точки и обратно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Расписание составлено с учетом пожелания горожан. Обращаем внимание, что отправляться автобус будет с платформы № 6 транспортно-пересадочного узла. Рейсы до СНТ будут выполняться в 7.30, 13.00 и 18.00, соответственно, в обратном направлении - в 8.05, 13.50, 18.55.

Действовать сезонный маршрут будет до конца октября. Более подробную информацию можно узнать в диспетчерской службе единого оператора по номеру 55-65-15. Все изменения будут отражены на сайте администрации Южно-Сахалинска в соответствующем разделе «Расписание», а также в сервисе онлайн-мониторинга общественного транспорта.