Последний звонок прозвучал в Южно-Сахалинске для 1 411 выпускников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционные мероприятия состоялись во всех школах областного центра. Сегодня со школой попрощались ученики 11-х классов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В школах муниципалитета прошли торжественные линейки, в которых приняли участие педагоги и родители. Поздравили ребят с вступлением в важный жизненный этап представители администрации города, общественных организаций, депутаты городской Думы.

Первый вице-мэр Андрей Ковальчук посетил торжественную линейку в школе № 22. В этом году ее стены покидают 126 выпускников. От имени мэра города Сергея Надсадина он поблагодарил педагогов и родителей выпускников за поддержку ребят на протяжении всего школьного пути, а также пожелал старшеклассникам успешной сдачи государственных экзаменов.

- От всей души поздравляю вас последним звонком. Это большой праздник для выпускников. Он ознаменовывает новый этап в вашей жизни. Вам предстоит выбрать свою будущую профессию и свой путь. Для нас это тоже очень торжественный момент. В нашем городе много талантливых и замечательных ребят. Будьте добрыми, честными людьми, верьте в свои силы и уверено идите к своим целям! - подчеркнул Андрей Ковальчук.

Напутственные слова и поздравления звучали на протяжении всего мероприятия. Подарком для педагогов и родителей стала праздничная программа, подготовленная выпускниками и учениками школы.

- Эмоции зашкаливают. Все мы ждали этого момента. Мы к нему готовились. Хочется пожелать ребятам хороших результатов экзаменов и удачи в жизни, - рассказал выпускник школы № 22 Александр Иванов. - Я благодарен педагогам, которые учили, помогали. Каждый из них по-своему вдохновлял меня к учебе.

- Сегодня очень волнительно, потому что мы прощаемся с нашей школой, нашими педагогами, друзьями. Безумно грустно расставаться. Я очень благодарна педагогам, потому что они учили не только своему предмету, но и преподавали уроки жизни, что, конечно же, мне помогало, - рассказала ученица школы № 22 Яна Со.

Впереди у выпускников государственные экзамены. В пятницу, 26 мая, школьники будут сдавать ЕГЭ по литературе химии и географии. В обязательном порядке выпускникам предстоит пройти испытания по русскому языку и математике, остальные предметы – по выбору.