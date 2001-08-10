Мэр Южно-Сахалинска проверил ход работ по благоустройству набережной Рогатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках первого этапа, который затрагивает южную сторону реки, уже выполнены земельные работы, берегоукрепление, проложены инженерные сети, установлен дорожный бордюр. В настоящее время подрядная организация - ООО "Лиго-Дизайн" завершает подготовку основания для укладки брусчатки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, работы идут по графику. Первая очередь реконструкции должна завершиться уже в июле. Благоустройство набережной Рогатки станет одним из этапов интеграции парка в городскую среду. После того, как территория получит новый облик, она станет еще одним современным общественным пространством, востребованным среди горожан и гостей города.

- Объект очень важный для областного центра. Работы предусматривают несколько этапов и, так как речь идет о водном объекте, требуют особого подхода. Есть замечания по визуализации подпорных стен. Уже сейчас необходимо предусмотреть ряд моментов, чтобы они выглядели более эстетично, - сказал Сергей Надсадин.

Напомним, работы в рамках первой очереди стартовали осенью прошлого года и стали возможны благодаря содействию и финансовой поддержке регионального правительства и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. На обновленной территории появятся пешеходные и велодорожки, скамейки для отдыха, освещение.

Вторая очередь затронет северную сторону набережной. Напомним, проект, получивший поддержку жителей Южно-Сахалинска, победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках благоустройства здесь будет создана многофункциональная зона для отдыха и прогулок горожан. Планируется построить амфитеатр с видом на воду, обустроить зону с навесом, установить малые архитектурные формы и арт-объекты, провести озеленение. Предусмотрены велопаровка, прогулочные зоны и др.