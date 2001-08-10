Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки ведения боевых действий в населённом пункте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине ежедневно отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На специально подготовленных площадках под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции (СВО) военнослужащие совершенствуют свои навыки ведения боя, как в городских условиях, так и на открытой местности.

При движении по городу или населённому пункту каждый боец строго следит за своим сектором и прикрывает товарища. Во время учебного боестолкновения с «противником» каждый военнослужащий чётко следует заранее отработанному алгоритму.

Для занятия наиболее выгодных огневых позиций группы её прикрывает пулемётчик, а в случае обнаружения боевой техники «противника», или большого скопления живой силы неприятеля, в дело вступает гранатомётчик.

В процессе тренировок боевые группы отрабатывают тактические действия, используя при этом деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия.

Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника. Во время отработки тактических действий мотострелки ведут огонь из различных положений: «лёжа», «стоя» и «с колена», а также в движении.

В то же время, в мотострелковом соединении армейского корпуса ВВО на Сахалине, стартовали занятия с военнослужащими роты молодого пополнения. Ребята только месяц назад пришли в войска, но уже многие из них прияли решение подписать контракт с Министерством обороны.