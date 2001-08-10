Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки ведения боевых действий в населённом пункте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине ежедневно отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На специально подготовленных площадках под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции (СВО) военнослужащие совершенствуют свои навыки ведения боя, как в городских условиях, так и на открытой местности.
При движении по городу или населённому пункту каждый боец строго следит за своим сектором и прикрывает товарища. Во время учебного боестолкновения с «противником» каждый военнослужащий чётко следует заранее отработанному алгоритму.
Для занятия наиболее выгодных огневых позиций группы её прикрывает пулемётчик, а в случае обнаружения боевой техники «противника», или большого скопления живой силы неприятеля, в дело вступает гранатомётчик.
В процессе тренировок боевые группы отрабатывают тактические действия, используя при этом деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия.
Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника. Во время отработки тактических действий мотострелки ведут огонь из различных положений: «лёжа», «стоя» и «с колена», а также в движении.
В то же время, в мотострелковом соединении армейского корпуса ВВО на Сахалине, стартовали занятия с военнослужащими роты молодого пополнения. Ребята только месяц назад пришли в войска, но уже многие из них прияли решение подписать контракт с Министерством обороны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня На Сахалине открыли "Музей непонятных вещей"
10:44 Сегодня Проекты южно-сахалинских школьников внедряются в производство и сферу образования
11:00 Сегодня На Сахалине организованная группа воровала бюджетные миллионы, "химича" с жильем для малоимущих
08:53 Сегодня Южно-Сахалинск - в тройке лидеров по условиям для трудоустройства молодежи
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
16:37 24 Апреля Три человека погибли в Корсакове при ремонте плавучего дока
Выбор редакции
- 17:13 Вчера "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?