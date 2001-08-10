Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2023
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24 мая в Южно-Сахалинске запустят новый маршрут
13:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Хомутово приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 24 мая, состоится личный прием граждан руководителем департамента городского хозяйства для жителей планировочного района Хомутово, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. 2-я Центральная, 39 (отдел по управлению территорией). Начало в 16.00.

Для предварительной записи на прием необходимо обратиться  по телефонам: 510-152, 510-151, 300-475.

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