В Ново-Александровске монтируют виртуальный концертный зал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря национальному проекту "Культура" у жителей Ново-Александровска появится уникальная возможность, не выезжая за пределы планировочного района, побывать на лучших концертах, услышать музыку великих исполнителей и стать участниками крупнейших музыкальных событий страны. В зале Центра народной культуры "Радуга" сейчас устанавливают современное мультимедийное оборудование, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в прошлом году учреждение победило в конкурсном отборе по созданию виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта "Цифровая культура", входящего в состав национального проекта "Культура", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

- Наша аудитория, в первую очередь, это жители Ново-Александровска, Новой Деревни. У нас проходит большое число мероприятий, виртуальный концертный зал расширит их перечень, что привлечет нового зрителя. От записей классических концертов до спектаклей онлайн - проект позволит стать активными участниками филармонической жизни. Примечательно, что виртуальный концертный зал заработает в юбилейный год, в 2023 году учреждение отмечает 35-летие, - комментирует художественный руководитель Центра народной культуры "Радуга" Любовь Позднякова.

Первый показ в виртуальном концертном зале планируют провести в июне, о программе сообщат дополнительно. Пока же к важному моменту идет подготовка - в город прибыл комплект оборудования для создания виртуального концертного зала, начался его монтаж. Администрация приобрела светодиодный экран размерами 7,5х4 метра, управляющий компьютер и видеопроцессор. Центр народной культуры предложит горожанам присутствовать на концертах, театральных постановках, симфонических концертах, фестивалях, филармонических концертах и иных мероприятиях, которые проходят в любом городе и в любом зале. Прежний экран собираются, в основном, использовать при проведении уличных мероприятий.

Напомним, цель проекта по организации залов - расширить доступность музыкального искусства и объединить территорию России в единое культурное пространство, используя информационные технологии. Онлайн-трансляции в режиме реального времени или в записи позволят смотреть и слушать лучшие выступления ведущих коллективов и артистов.

Помимо нового проекта, виртуальные концертные залы есть уже в двух муниципальных учреждениях - в городском доме культуры "Родина" и кинодосуговом центре "Россия", а также в Сахалинской филармонии.