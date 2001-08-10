В Ново-Александровске монтируют виртуальный концертный зал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благодаря национальному проекту "Культура" у жителей Ново-Александровска появится уникальная возможность, не выезжая за пределы планировочного района, побывать на лучших концертах, услышать музыку великих исполнителей и стать участниками крупнейших музыкальных событий страны. В зале Центра народной культуры "Радуга" сейчас устанавливают современное мультимедийное оборудование, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в прошлом году учреждение победило в конкурсном отборе по созданию виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта "Цифровая культура", входящего в состав национального проекта "Культура", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
- Наша аудитория, в первую очередь, это жители Ново-Александровска, Новой Деревни. У нас проходит большое число мероприятий, виртуальный концертный зал расширит их перечень, что привлечет нового зрителя. От записей классических концертов до спектаклей онлайн - проект позволит стать активными участниками филармонической жизни. Примечательно, что виртуальный концертный зал заработает в юбилейный год, в 2023 году учреждение отмечает 35-летие, - комментирует художественный руководитель Центра народной культуры "Радуга" Любовь Позднякова.
Первый показ в виртуальном концертном зале планируют провести в июне, о программе сообщат дополнительно. Пока же к важному моменту идет подготовка - в город прибыл комплект оборудования для создания виртуального концертного зала, начался его монтаж. Администрация приобрела светодиодный экран размерами 7,5х4 метра, управляющий компьютер и видеопроцессор. Центр народной культуры предложит горожанам присутствовать на концертах, театральных постановках, симфонических концертах, фестивалях, филармонических концертах и иных мероприятиях, которые проходят в любом городе и в любом зале. Прежний экран собираются, в основном, использовать при проведении уличных мероприятий.
Напомним, цель проекта по организации залов - расширить доступность музыкального искусства и объединить территорию России в единое культурное пространство, используя информационные технологии. Онлайн-трансляции в режиме реального времени или в записи позволят смотреть и слушать лучшие выступления ведущих коллективов и артистов.
Помимо нового проекта, виртуальные концертные залы есть уже в двух муниципальных учреждениях - в городском доме культуры "Родина" и кинодосуговом центре "Россия", а также в Сахалинской филармонии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня На Сахалине открыли "Музей непонятных вещей"
10:44 Сегодня Проекты южно-сахалинских школьников внедряются в производство и сферу образования
11:00 Сегодня На Сахалине организованная группа воровала бюджетные миллионы, "химича" с жильем для малоимущих
08:53 Сегодня Южно-Сахалинск - в тройке лидеров по условиям для трудоустройства молодежи
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
16:37 24 Апреля Три человека погибли в Корсакове при ремонте плавучего дока
Выбор редакции
- 17:13 Вчера "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?