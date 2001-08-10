Многодетная сахалинка с помощью социального контракта открыла собственное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и курильчане получают единовременные или ежемесячные выплаты, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации. Чаще всего люди направляют средства на открытие небольшого бизнеса. Финансовую поддержку можно использовать также для развития подсобного хозяйства, обучения и поиска работы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В каждом районе островной области есть примеры, когда социальная помощь позволила гражданам выйти из числа малоимущих. Многодетная мама из Южно-Сахалинска Ксения Ханина рассказала, как социальный контракт изменил ее жизнь и помог осуществить мечту.

– Давно вынашивала идею, что могу заниматься изготовлением столярных изделий. Узнала о социальной выплате для развития своего дела. Написала заявление и не ожидала, что настолько быстро его одобрят, и я получу деньги. Купила несколько столярных инструментов и начала заниматься изготовлением своих изделий. Сейчас я уже принимаю заказы на изготовление мебели, – поделилась Ксения.

Средства, полученные в рамках социального контракта, должны быть направлены на мероприятия, которые помогут сахалинцам самостоятельно выйти из трудной жизненной ситуации. В период действия контракта островитянам помогают с поиском работы или переобучением для дальнейшего трудоустройства. Контракт заключается на период от 3 месяцев до 12 месяцев. В каждом конкретном случае разрабатывается индивидуальная программа мероприятий социальной адаптации.

– Социальный контракт помогает людям осуществить свои планы при поддержке государства. Полученные средства можно направить на поиск работы, развитие личного подсобного хозяйства осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В островном регионе популярностью пользуются кондитерское дело, парикмахерские и маникюрные услуги, грузоперевозки, – пояснила заместитель руководителя Центра социальной поддержки Наталья Терехова.

Социальный контракт – один из самых эффективных инструментов проекта «Борьба с бедностью», запущенного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Практика показывает, что социальный контракт позволяет в среднем увеличить доход семьи в два раза. В Сахалинской области за 2022 год заключено 873 контракта на сумму 140,2 млн рублей. С начала 2023 года на эту меру поддержки уже направлено более 40 млн рублей.

Для повышения благосостояния сахалинцев и курильчан и вывода их из-за черты бедности применяются и другие инструменты. С каждой семьей работают индивидуально и принимают адресные решения, чтобы помочь людям выйти из трудной жизненной ситуации. Власти оказывают поддержку в жилищном вопросе, поиске работы, повышении квалификации, получении медицинских услуг, устройстве детей в детские сады и по ряду других важных направлений.