Проекты южно-сахалинских школьников внедряются в производство и сферу образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ярмарка проектов, разработанных воспитанниками детского технопарка "Кванториум" при гимназии №3, прошла в арт-резиденции "Маяк", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В мероприятии приняли участие представители бизнеса города, которые прослушали выступления воспитанников "Кванториума", ознакомились с проектами и оценили работы. В качестве экспертов выступили управляющая Южно-Сахалинским отделением ПАО Сбербанк Марина Дементьева, руководитель отдела комплексных IT и мультимедийных решений компании GS Group Андрей Азаревич и генеральный директор ООО "Нерест" Александр Москалев.

- Посмотрев на то, как оснащён Кванториум, какие проекты там реализуются, я был удивлён возможностям, которые сегодня есть у школьников. Ребята защитили три проекта по нашему предприятию. Они понимают, из чего состоит рыбоводная деятельность и предлагают решения наших повседневных задач, - отметил Александр Москалев.

Для лососёвого рыбозавода "Красноярка" кванторианцы разработали устройство для слежения за качеством воды и состоянием рыб, а также модернизировали кормушку для мальков.

Совместно с ОЦНТ и благодаря гранту ООО "Сахалинская энергия" ученики технопарка оцифровали предметы культуры коренных малочисленных народов Севера, создав виртуальный музей. Этот проект был представлен на международной выставке "Сокровища Севера" в Москве.

Проекты другого направления - это настольные игры "Остров Сахалин" и "Химия с нуля", которые могут быть использованы на уроках химии, географии и истории острова.

Кроме этого, ребята представили роботизированную производственную систему изготовления мебели, исследование геометрии винтов подводного робота, проект безопасного скейт-парка и т.д.