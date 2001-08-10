Южно-Сахалинск - в тройке лидеров по условиям для трудоустройства молодежи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск вошел в тройку городов - лидеров страны по карьерным возможностям для студентов и начинающих специалистов. На первом месте оказался Салехард, на втором - Новый Уренгой. Результаты исследования озвучила госкорпорация развития ВЭБ.РФ, которая сформировала субиндекс "Ломоносов". Исследование основано на информации из аналитической платформы ВЭБа - Индекса качества жизни.
Среднедушевые денежные доходы жителей Южно-Сахалинска почти вдвое превышают показатели по стране (57 тыс. руб. против 30 тыс. руб.), а средняя зарплата за год - более чем вдвое. Наличие привлекательных для специалистов вакансий в Южно-Сахалинске, согласно опросам, тоже выше среднего по стране.
Отношение стоимости месячного проездного билета к среднемесячной заработной плате в Южно-Сахалинске составляет чуть более 1% - втрое ниже, чем в среднем по стране.
"На поиск работы граждане в среднем тратят более шести месяцев - для молодого специалиста это критично долго. Чтобы максимально сократить это время, в новом исследовании мы сфокусировались на ключевых запросах молодежи: вакансии и уровень зарплат, доступность жилья, скорость адаптации в новых сообществах, возможности баланса между работой и отдыхом. В итоге сформирован первый пул городов, оптимальных по тем или иным показателям для старта карьеры", - сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
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