Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2023
Сейчас 16:24
79,94|86,50|66,91
24 мая в Южно-Сахалинске запустят новый маршрут
18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Зафиксирован сбой в работе системы бесплатной пересадки по транспортной карте в Южно-Сахалинске

Зафиксирован сбой в работе системы бесплатной пересадки по транспортной карте в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр управления городской мобильностью информирует пассажиров общественного транспорта, рассказали ТИА "Островва" в городской администрации.

Зафиксирован сбой в работе системы бесплатной пересадки по транспортной карте. Система списывает оплату за первую и последующие пересадки. В настоящее время сбой устраняется. Планируется, что завтра утром программное обеспечение будет работать в штатном режиме. Сейчас выявляются транспортные карты, по которым были списаны средства за пересадку. Пассажирам вернут деньги на счет. 

По всем вопросам работы общественного транспорта необходимо обращаться по телефону:  55-65-15

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?