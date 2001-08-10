Зафиксирован сбой в работе системы бесплатной пересадки по транспортной карте в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр управления городской мобильностью информирует пассажиров общественного транспорта, рассказали ТИА "Островва" в городской администрации.

Зафиксирован сбой в работе системы бесплатной пересадки по транспортной карте. Система списывает оплату за первую и последующие пересадки. В настоящее время сбой устраняется. Планируется, что завтра утром программное обеспечение будет работать в штатном режиме. Сейчас выявляются транспортные карты, по которым были списаны средства за пересадку. Пассажирам вернут деньги на счет.

По всем вопросам работы общественного транспорта необходимо обращаться по телефону: 55-65-15