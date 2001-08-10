Южно-сахалинские школьники получили ответные письма от бойцов, находящихся на передовой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городские общеобразовательные учреждения активно поддерживают акцию "Сопричастность". Так, в ее рамках, ученики 7 класса школы № 8 встретились с волонтером, которая передала им послания от мобилизованных. Кроме того, на урок к ребятам пришел один из участников специальной военной операции, который сейчас находится на реабилитации. Он ответил на вопросы детей и рассказал о службе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ранее семиклассники на уроках написали военнослужащим письма и попросили волонтеров отправить их бойцам.
- Послания от детей получились серьезные, глубокие, дети с радостью откликнулись на предложение собрать и передать их нашим защитникам. Сегодня состоялся урок, на котором присутствовали один из бойцов и волонтер, которая привезла нам ответ - его получить мы не ожидали. Это было очень трогательно. Была тишина, когда читали. Принципиально важно научить детей любить Родину, воспитать патриотов, - комментирует заместитель директора школы № 8 Наталья Иванченко.
Ребята после урока передали волонтеру, которая скоро снова отправится в зону проведения специальной военной операции, подарки военнослужащим, которые они приготовили с родителями.
Волонтер Анна Пинчук на встрече со школьниками рассказала, как побывала на передовой, как доставляла посылки из Южно-Сахалинска, в которых был и вклад ребят - более 500 детских писем и открыток получили бойцы. Анна записала видеопослание с мобилизованными сахалинцами и показала его ребятам.
- Сегодня детям мы передали весточку - это хорошая задумка. Военные в зоне СВО, прочитав трогательные детские обращения, захотели им ответить с душой и отдачей. Я собрала письма и привезла детям. Поделилась с ними, что наши военные бережно хранят каждое послание для поднятия морального духа, кто-то носит в рюкзаке, кто-то вешает на стене, - отметила волонтер.
Участник специальной военной операции, который сейчас находится в Южно-Сахалинске на реабилитации после ранения, рассказал ребятам о быте на передовой, о подвигах военных.
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