Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководители компаний нередко принимают решения по объектам недвижимости, опираясь на собственный опыт и визуальную оценку: здание выглядит крепким, эксплуатируется без нареканий, значит, поводов для беспокойства нет. Такой подход работает до тех пор, пока не возникает ситуация, где цена ошибки становится слишком высокой.

Независимая техническая оценка отличается от субъективного впечатления тем, что опирается на инструментальные измерения, нормативные требования и опыт специалистов, не заинтересованных в конкретном результате проверки. Это делает заключение экспертов весомым аргументом в спорах, сделках и при принятии стратегических решений.

Есть несколько типичных деловых ситуаций, в которых субъективной уверенности собственника оказывается недостаточно, и требуется именно независимое заключение специалистов.

Когда независимая оценка становится необходимой

Подготовка объекта к продаже или привлечению инвестора, когда требуется объективное подтверждение состояния актива.

Спор с арендатором или подрядчиком о причинах повреждений здания.

Планирование изменения назначения помещений или увеличения эксплуатационной нагрузки.

Оценка последствий аварии, залива или иного происшествия на объекте.

Подготовка к получению страхового возмещения или кредита под залог недвижимости.

Почему собственная уверенность — не аргумент

В деловых спорах и при взаимодействии с банками, страховыми компаниями или контролирующими органами субъективное мнение собственника не имеет доказательной силы. Требуется документ, подготовленный по установленной методике, с указанием использованных норм и результатов инструментальных измерений. Такой документ можно предоставить в суд, банк или страховую компанию как объективное доказательство состояния объекта.

Как проходит независимая оценка

Специалисты выезжают на объект, проводят визуальный осмотр и инструментальные измерения, анализируют имеющуюся документацию и составляют заключение с описанием выявленных дефектов, их причин и рекомендаций по устранению. Обращаются за такой оценкой в компании, где можно ознакомиться с порядком проведения обследования и подать заявку на выезд специалиста. Подробнее - https://project-bau.ru.

Независимая экспертиза - полноценный инструмент управления рисками. Компании, которые системно используют такие проверки при значимых решениях по недвижимости, получают более прочную доказательную базу и снижают вероятность дорогостоящих ошибок.

Кто чаще всего заказывает независимую оценку

Спрос на независимую техническую оценку формируют самые разные компании: от небольших арендаторов коммерческих площадей до крупных производственных холдингов. Объединяет их одно — необходимость подтвердить объективное состояние объекта третьей стороной, чьё заключение будет иметь вес в глазах партнёров, инвесторов или контролирующих органов.

Управляющие компании, которым нужно обосновать бюджет на капитальный ремонт перед собственниками помещений.

Производственные предприятия при планировании установки нового тяжёлого оборудования.

Девелоперы на этапе подготовки объекта к продаже частями или целиком.

Компании, столкнувшиеся с последствиями аварии, пожара или иного происшествия на объекте.

Что отличает качественное экспертное заключение

Не любой документ с печатью подрядчика можно назвать полноценной независимой оценкой. Качественное заключение опирается на нормативную базу, содержит описание применённых методов измерений, фотофиксацию выявленных дефектов и обоснованные выводы, которые можно проверить и оспорить в случае необходимости. Именно такая прозрачность методики делает заключение весомым аргументом в деловых спорах.

При выборе исполнителя стоит обращать внимание на наличие у организации допусков СРО на соответствующие виды работ, опыт обследования объектов схожего назначения и готовность предоставить примеры ранее выполненных заключений. Это позволяет заранее оценить качество будущей работы и избежать формального подхода к обследованию.

Ещё один довод в пользу независимой оценки — снижение репутационных издержек. Если проблема с объектом становится публичной уже после того, как компания приняла решение без экспертной проверки, это ставит под сомнение компетентность её управленческой команды в глазах партнёров и клиентов. Заранее заказанная объективная оценка, напротив, демонстрирует зрелый подход к управлению активами.

Сколько времени занимает независимая оценка

Сроки проведения технической оценки зависят от площади и сложности объекта, но для большинства коммерческих зданий укладываются в диапазон от нескольких дней до двух-трёх недель, включая выезд специалистов, инструментальные измерения и подготовку итогового заключения. Для крупных производственных комплексов сроки могут быть больше, особенно если требуется детальное обследование инженерных систем наряду со строительными конструкциями.

Планировать заказ независимой оценки стоит заранее, не откладывая до последнего момента перед сделкой или переговорами. Это даёт время не только на само обследование, но и на возможное уточнение отдельных вопросов, если первичное заключение выявит зоны, требующие более детального анализа.