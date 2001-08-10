Дмитрий Медведев рассказал о развитии технологического лидерства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что технологическое лидерство должно стать сквозной идеей развития российской экономики. Об этом политик сказал на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково.

По словам зампреда Совбеза, технологическое лидерство является важным условием укрепления суверенитета России и входит в число национальных целей развития, поставленных президентом.

Политик подчеркнул, что для достижения технологического лидерства важно не только создавать новые разработки, но и обеспечивать их практическое применение. Особое значение при этом имеет обратная связь между разработчиками и теми, кто пользуется созданными решениями.

«Важна и обратная связь, о чём мы всегда говорим на партийной площадке, между теми, кто создаёт, и теми, кто пользуется нашими решениями. Здесь тоже партийные возможности нужно использовать по полной программе, поскольку это поможет определить реальный результат. Вот в чём различие между реальным результатом, настоящим развитием и красивыми презентациями, коих мы тоже с вами видим немало», — отметил Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности также обратил внимание на необходимость эффективного управления технологическими проектами и сокращения сроков внедрения разработок. По его словам, каждый лишний год между созданием решения и его применением приводит к потерям в деньгах, производительности, времени и даже здоровье.

Говоря о развитии инновационной среды, политик отметил роль Сколково. Центр, по его словам, создавался как экосистема, объединяющая инфраструктуру, компетенции, разработчиков и инвесторов.

«Эта экосистема сформирована сегодня. Яркий пример — креативный кластер, который был создан при максимально активном участии правительства Москвы», — подчеркнул зампред Совбеза.