Тентовая ткань ПВХ: свойства, применение и критерии выбора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тентовые конструкции используют там, где материалу приходится постоянно контактировать с солнцем, осадками, ветром и перепадами температуры. Для таких задач нужна ткань, которая сочетает гибкость с устойчивостью к внешней среде. Одним из распространенных решений стала тентовая ткань на основе поливинилхлорида — ПВХ. Материал применяют для изготовления автомобильных и складских тентов, навесов, укрытий, перегородок и различных технических конструкций. При этом универсального варианта для всех задач нет: характеристики полотна подбирают с учетом будущих условий эксплуатации. Если вам нужна тентовая ткань ПВХ в Москве, выбирать материал лучше не только по цене за квадратный метр. Сначала стоит определить назначение изделия и условия, в которых оно будет использоваться. Например, для автомобильного тента на первый план могут выйти прочность, масса, гибкость и устойчивость к постоянному натяжению.
Из чего состоит ПВХ-ткань
Основой тентового материала обычно служит прочная синтетическая ткань, на которую с одной или обеих сторон наносится покрытие из ПВХ. В качестве армирующей основы часто используется полиэстер, формирующий каркас полотна и отвечающий за его механическую прочность. ПВХ-слой выполняет сразу несколько функций. Он снижает воздействие влаги на основу, помогает защитить материал от загрязнений и позволяет получать полотно с заданными эксплуатационными характеристиками. Для разных задач производители выпускают ткани различной плотности, толщины и массы. Поэтому при выборе недостаточно ориентироваться только на название материала.
Основные свойства материала
ПВХ-ткань ценят прежде всего за сочетание прочности и практичности. При правильном подборе материала она способна выдерживать регулярную эксплуатацию на открытом воздухе и контакт с осадками. К характеристикам, которые имеют значение при выборе, относятся:
- плотность и толщина полотна;
- прочность на разрыв;
- устойчивость к растяжению;
- водонепроницаемость;
- устойчивость к ультрафиолету;
- температурный диапазон эксплуатации;
- гибкость и масса материала.
Конкретные показатели зависят от состава и технологии производства. Поэтому характеристики нужно проверять по технической документации конкретного полотна.
Где используется тентовая ткань ПВХ
Одна из наиболее известных сфер применения — транспорт. Из материала изготавливают тенты для грузовых автомобилей и прицепов, которые защищают перевозимый груз от дождя, снега, солнечного излучения и дорожной грязи. В складской и производственной сфере ПВХ-полотно применяется для временных укрытий, перегородок, штор и других конструкций. Материал можно использовать там, где требуется быстро создать физическое разделение пространства. Другие варианты применения включают:
- навесы и укрытия;
- торговые и выставочные конструкции;
- тенты для спецтехники;
- защитные чехлы;
- мобильные складские решения;
- спортивные и хозяйственные сооружения.
Выбор конкретного типа ткани зависит от того, будет ли конструкция постоянно находиться на улице, насколько интенсивно ее будут перемещать и какие нагрузки она должна выдерживать.
Как выбрать плотность
Плотность — один из первых параметров, который рассматривают при покупке. Однако более тяжелая ткань не всегда является оптимальным решением. Для стационарной конструкции, которая большую часть времени находится в одном положении, можно выбирать более плотное и тяжелое полотно. Если тент приходится регулярно сворачивать, устанавливать и снимать, избыточная масса может стать неудобством. Также стоит учитывать размеры изделия. Чем больше площадь полотна, тем заметнее становится его вес, поэтому конструкцию необходимо оценивать в комплексе: материал, крепления, каркас и предполагаемые нагрузки должны соответствовать друг другу.
Почему важна технология соединения
При изготовлении тентов значение имеет не только само полотно. Большие конструкции собираются из нескольких элементов, поэтому качество швов и соединений напрямую влияет на эксплуатационные свойства готового изделия. ПВХ-ткани часто соединяют методом сварки горячим воздухом или ТВЧ. Такой способ позволяет получать герметичные соединения без традиционной строчки, которая может создавать дополнительные отверстия в полотне. При заказе готового тента стоит уточнить, каким способом выполнены швы и усилены ли зоны крепления. Именно эти участки часто испытывают повышенную нагрузку при натяжении и эксплуатации.
Даже качественная ПВХ-ткань прослужит дольше при правильной эксплуатации. Перед длительным хранением полотно следует очистить от грязи и тщательно высушить, поскольку в сложенном влажном виде материал может подвергаться воздействию плесени и загрязнений. При сворачивании важно не допускать чрезмерных перегибов и контакта с острыми предметами. Хранить тент желательно в сухом месте, защищенном от механических повреждений.
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