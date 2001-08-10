Для сахалинских бойцов в ДНР организуют полевую почту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С просьбой наладить адресную доставку писем и посылок из дома защитникам, которые несут службу в зоне СВО, обратились женщины из Комитета семей воинов Отечества. Правительство области совместно с 68м армейским корпусом, обороняющим Донбасс, займутся решением этого вопроса. На встрече губернатора Валерия Лимаренко с комитетом обсудили также предварительные итоги обзвона социальными работниками семей военнослужащих, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Как рассказала председатель сахалинского Комитета семей воинов Отечества Екатерина Шарафиева, в режиме 24/7 они получают обращения от защитников и их семей. Множество запросов касаются адресной доставки посылок тому или иному бойцу на передовой. Уже к понедельнику, 6 марта, в Донецкой Народной Республике попытаются организовать полевую почту для военнослужащих 68го армейского корпуса. Если все пройдет удачно, планируется наладить коммуникацию и с другими армейскими подразделениями, где несут службу сахалинцы и курильчане.
Женщины из комитета также поблагодарили главу региона за новую форму заботы о семьях сахалинских бойцов. За каждой семьей закрепили социального работника. Специалисты начали обзванивать родных сахалинских защитников и спрашивать, какая помощь им требуется.
– Мы уже получили обратную связь от семей. Они очень благодарны за такое внимание и личное участие. Рано утром мне звонили мамы и жены бойцов из Холмска, Долинска, Тымовского, Ноглик. Они рассказали, что социальные работники оставили им свои личные сотовые телефоны и предложили помощь в решении любых вопросов. У нас появился еще один мостик, где по короткому пути мы может напрямую обратиться к руководству области, – сказала руководитель комитета Екатерина Шарафиева.
По словам министра социальной защиты Сахалинской области Ольги Орловой, социальные работники обзвонили большую часть семей. Все их наказы собраны в единую базу данных и отданы ответственными ведомствами для оперативного решения. Родных бойцов, в частности, волновали вопросы предоставления арендного жилья и получения зарплаты в соответствии с воинским званием. Пока социальные работники сосредоточились на семьях мобилизованных сахалинцев и курильчан, в дальнейшем планируется охватить и кадровых военных.
– Я принял решение о возобновлении личных приемов семей наших военнослужащих, – сказал Валерий Лимаренко. – Такие же встречи на регулярной основе будут проводить и главы районов. Не должно оставаться ни одного нерешенного вопроса, который волнует жен, матерей, детей наших бойцов. В своем послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин, наш Верховный главнокомандующий, так же подчеркнул, что сегодня нет ничего важнее благополучия защитников, которые находятся на передовой, и их близких, кто ждет их дома с победой.
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