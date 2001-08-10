В Южно-Сахалинске детский сад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается реализация проекта "Сопричастность", к которому подключаются все больше южносахалинцев, городских учреждений, общественных организаций. К масштабному движению присоединился коллектив детского сада №33 "Дюймовочка".

Педагоги, родители воспитанников и администрация учреждения передали гуманитарную помощь - медикаменты, продукты питания, одежду для бойцов, проходящих службу в зоне специальной военной операции.

- Мы собрали вещи первой необходимости, чтобы отправить их нашим ребятам, защитникам Родины. Я считаю, что наша общая поддержка очень важна. Пусть она и небольшая, но собрана с заботой и теплом, - рассказала воспитатель детского сада №33 "Дюймовочка" Наталья Булыгина.

Отметим, проект "Сопричастность" был инициирован сахалинским отделением партии "Единая Россия". В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин.

Присоединиться к проекту могут все желающие. Перечень необходимых вещей и медикаментов можно найти в официальном телеграм-канале. Пункты гуманитарной помощи открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб.325), а также по ул. Больничной, 34.

Получить подробную информацию о проекте и гуманитарной помощи можно по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.