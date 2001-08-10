Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Хабаровска в Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршруту Хабаровск – Шахтерск - Хабаровск. В период с 10 по 24 марта 2023 года рейсы будут выполняться на воздушном судне DHC8-400 по пятницам:

Вылет из Хабаровска в 14:15 – прилет в Шахтерск в 16:25.

Вылет из Шахтерска в 17:15 – прилет в Хабаровск в 17.25.

Тариф в одну сторону от 2 000 рублей. Количество мест по данному тарифу ограничено.

Данные социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.