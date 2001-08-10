Жителям частного сектора Южно-Сахалинска напоминают о пожарной безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии выходных администрация города напоминает жителям частных домов Южно-Сахалинска о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Их нарушение может привести к чрезвычайным ситуациям.
С особым вниманием к правилам пожарной безопасности необходимо относится жителям, которые используют печное отопление и электронагревательные приборы.
И соблюдать следующие правила:
- не оставлять рядом с печами легковоспламеняющиеся вещества и быстро сгораемые предметы;
- проводить прочистку дымохода не реже двух раз в год;
- применять для растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин и т. п.);
- регулярно проверять исправность оборудования и не эксплуатировать неисправные электронагреватели, печи, котлы и другие приборы;
- не оставлять электроприборы включенными в сеть на долгое время;
- не перегружать электросеть, включая одновременно слишком много приборов;
- не оставлять детей одних в помещении во время работы отопительных приборов.
Добавим, специалисты городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям регулярно проводят профилактические рейды по частному сектору и СНТ, где рассказывают о правилах пожарной безопасности и раздают информационные памятки. Правила также размещены на официальном сайте администрации города.
Напомним, при возникновении пожара необходимо позвонить по номеру 112.
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