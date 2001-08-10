Тихоокеанское
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16:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям частного сектора Южно-Сахалинска напоминают о пожарной безопасности

Жителям частного сектора Южно-Сахалинска напоминают о пожарной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии выходных администрация города напоминает жителям частных домов Южно-Сахалинска о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Их нарушение может привести к чрезвычайным ситуациям.

С особым вниманием к правилам пожарной безопасности необходимо относится жителям, которые используют печное отопление и электронагревательные приборы.

И соблюдать следующие правила:

- не оставлять рядом с печами легковоспламеняющиеся вещества и быстро сгораемые предметы;

- проводить прочистку дымохода не реже двух раз в год;

- применять для растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин и т. п.);

- регулярно проверять исправность оборудования и не эксплуатировать  неисправные электронагреватели, печи, котлы и другие приборы;

- не оставлять электроприборы включенными в сеть на долгое время;

- не перегружать электросеть, включая одновременно слишком много приборов;

- не оставлять детей одних в помещении во время работы отопительных приборов.

Добавим, специалисты городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям регулярно проводят профилактические рейды по частному сектору и СНТ, где рассказывают о правилах пожарной безопасности и раздают информационные памятки. Правила также размещены на официальном сайте администрации города.

Напомним, при возникновении пожара необходимо позвонить по номеру  112.

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