Южносахалинец привлечен к ответственности за сброс снега в неположенном месте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе очередного заседания административная комиссия рассмотрела сообщение граждан по факту сброса снега, собранного при расчистке территории, вне специально отведенного места. Информация об эпизоде появилась в СМИ - в Луговом погрузчик сбрасывал снег с частной территории через забор - и была передана в административную комиссию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты установили собственника погрузчика. По результатам рассмотрения дела, лицо, допустившее правонарушение, привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Администрация обращает внимание жителей и организаций всех форм собственности, что на территории муниципального образования запрещается сброс снега вне специально отведенных мест. Вывоз снега производится только в специально отведенные места, на обустроенные площадки временного складирования снега. Напомним, в городе работают северный и южный полигоны, которые принимают снег от всех, кому это необходимо.

За неисполнение установленных запретов лица могут быть привлечены к административной ответственности с назначением штрафа на граждан до 4 тыс. руб., на должностных лиц - до 50 тыс. руб. и на юридических лиц - до 100 тыс. руб.