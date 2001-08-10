Подрядчикам необходимо усилить работу по поддержанию порядка в автобусных павильонах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля провели мониторинг улиц областного центра, в ходе которого выявлены факты ненадлежащего содержания остановочных павильонов. На фасадах некоторых расклеены объявления, не вывезен мусор, крыши не расчищены от снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ответственным подрядным организациям, занимающимся содержанием улично-дорожной сети, выданы предостережения о необходимости принятия мер по устранению выявленных недостатков. По результатам рассмотрения нарушения устранены.

В муниципалитете на постоянной основе следят за состоянием автобусных остановок, которых более 300. Напомним, что замечания по содержанию автобусных павильонов в Южно-Сахалинске жители могут оставлять по телефону диспетчерской департамента дорожного хозяйства и благоустройства: 300-475, через социальные сети города или через портал "Сахалин.Онлайн".