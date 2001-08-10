Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается реализация проекта "Сопричастность", к которому подключаются организованные коллективы и неравнодушные горожане. Детский сад "Карусель" из планировочного района Хомутово собрал посылки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала заведующая детским садом №50 "Карусель" Наталья Туркина, коллектив и воспитанники учреждения уже принимали участие в движении "Сахалин Zа Наших", готовили рисунки, выступали с концертными номерами.

- Но именно к 23 февраля решили принять участие в масштабной акции "Сопричастность". Наш детский садик находится в Хомутово, около 40 % родителей, и мамы и папы, это военнослужащие. Дети точно знают, кто такие - защитники, они для них реальны, и искренне приняли участие в акции, подготовили красочные открытки, - поделилась Наталья Туркина.

- Наша организация активно включилась в проект "Сопричастность", мы стали общаться с жителями, руководителями предприятий, к нам обратилась заведующая детским садом, рассказала, что дети хотят принять участие, мы их поддержали. Сегодня как никогда все должны понимать важность патриотического воспитания. Такой поддержкой, своими примерами нужно показывать ребятам, почему важно защищать свою страну, - отметила координатор проекта "Женское движение Единой России" в Южно-Сахалинске Татьяна Рудакова.

Добавим, проект "Сопричастность" был инициирован сахалинским отделением партии "Единая Россия". В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин.

Присоединиться к акции могут все желающие. Список необходимых вещей и медикаментов можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии "Единая Россия": https://t.me/er_uzhno. Пункты гуманитарной помощи открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб.325), а также по ул. Больничной, 34.

Получить подробную информацию о гуманитарной помощи и проекте "Сопричастность" можно на горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.