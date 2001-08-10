Валерий Лимаренко навестил сахалинских защитников в областном реабилитационном центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из аэропорта, прибыв с ежегодного послания Президента Федеральному Собранию, глава региона отправился поздравить с наступающим Днем защитника Отечества бойцов, которые сегодня находятся на реабилитации. Восстановительный курс после ранений прошли уже более 250 военнослужащих, большинство из них захотели вернуться на передовую, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Вчера Президент Владимир Путин, наш Верховный главнокомандующий, одной из главных тем своего послания обозначил поддержку бойцов и их семей. И это сегодня по-настоящему справедливо. Хочу выразить огромную благодарность сахалинцам и курильчанам, которые каждый день совершают подвиг, защищая рубежи нашей Родины. Благодарю их семьи, которые ждут своих родных дома с победой. Вы – настоящие герои! Наш долг – заботиться о вас. Вы можете обращаться ко мне по любым вопросам, которые волнуют вас и ваших близких. Мы сделаем для вас все, что нужно, – сказал Валерий Лимаренко.

В островном регионе налажена обратная связь между властями, военнослужащими и их семьями. Создан Комитет семей воинов Отечества, куда вступили родственники защитников. Это общественное объединение занимается вопросами оказания психологической, юридической, социальной помощи бойцам и их родным. На Донбасс по очереди выезжают жены и матери бойцов, на месте они помогают улучшить быт военнослужащих.

В зону СВО из Сахалинской области регулярно отправляют грузы с продуктами, медикаментами, обмундированием, бытовой техникой. По заявкам военного командования закупают транспорт, средства связи, квадрокоптеры.

Бойцы, получившие ранения, проходят реабилитацию на базе областных медицинских учреждений, оснащенных передовым оборудованием. Если обычные протоколы лечения предусматривают реабилитацию военнослужащих в госпиталях, то в островном регионе принимают участников боевых действий в гражданских больницах и центрах. За последние годы удалось оснастить островные учреждения передовым оборудованием, обучить персонал, поэтому именно здесь защитники получают необходимые уход и заботу.

В тренажерном зале Сахалинского реабилитационного центра с помощью современных аппаратов защитники эффективно восстанавливают функции всех групп мышц.

– У нас есть силовые тренажеры с биологической обратной связью, аппараты с функциональной электростимуляцией, чтобы воздействовать на ослабленные или отключенные по каким-то причинам мышцы. А, к примеру, аппарат «Праймус» может заменить весь тренажерный зал. С его помощью восстанавливаются практически все двигательные функции, начиная с мелких движений кистью и заканчивая сложными профессиональными движениями. У многих после травм появляется тугоподвижность суставов – с этим мы тоже успешно работаем, – рассказала заведующая отделением амбулаторно-диагностической комплексной реабилитации Наталья Потапова.

Отметим, в Сахалинской области особое внимание уделяется поддержке семей бойцов. Им предоставляют денежные выплаты, содействуют в трудоустройстве и обучении, получении медицинской помощи и реабилитации, устройстве детей в школы и детские сады, обеспечении топливом, ремонте жилья и решении других вопросов.

По решению губернатора мобилизованным сахалинцам и курильчанам, участвующим в СВО, и членам их семей предоставляется единовременная региональная выплата. Ее размер составляет 300 тысяч рублей. Также на единовременную выплату могут претендовать бойцы Росгвардии и военнослужащие по контракту.