Припай устойчив только на одном участке залива Мордвинова на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 февраля в заливе Мордвинова припай устойчив от с. Мальково до м. Свободный на удалении от берега до 2 км. На остальных участках юго-восточного побережья Сахалина, под влиянием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, возможен взлом припая. Выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.