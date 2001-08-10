Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2023
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14:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Припай устойчив только на одном участке залива Мордвинова на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 февраля в заливе Мордвинова припай устойчив от с. Мальково до м. Свободный на удалении от берега до 2 км. На остальных участках юго-восточного побережья Сахалина, под влиянием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, возможен взлом припая. Выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

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