МТС развернула мобильную базовую станцию в месте проведения фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС развернула передвижную базовую станцию на реке Найба в Долинском районе для фестиваля любительской рыбалки "Сахалинский лёд-2023", которая позволит обеспечить высокоскоростным интернетом стандарта 4G участников фестиваля.

Передвижная базовая станция имеет высокую скорость развертывания – в пределах одного рабочего дня. Она позволяет обеспечить голосовой связью и интернетом локацию, находящуюся вне зоны покрытия базовых станций мобильной связи. Установленное передвижное телеком оборудование МТС поможет участникам и зрителям делиться яркими эмоциями, драйвом в соцсетях: вести прямые трансляции, в моменте делиться «классическими» фотографиями с уловом. В рамках фестиваля участники соревнований будут ловить навагу. В состязаниях примут участие команды, подавшие заявку на сайте проекта.

«В это время года Сахалин привлекает туристов не только своим горнолыжным курортом «Горный воздух», но и самобытным фестивалем подледного лова наваги, который проходит ежегодно с 2012 года. Для организации фестиваля такого масштаба «на берегу» необходима инфраструктура, в том, числе и цифровая. Именно для таких случаев у нас есть передвижной, компактный вариант «вышки». Такое решение позволяет точечно разворачивать сеть сотовой связи. Мы «с нуля» установили телеком оборудование в кратчайшие сроки, что позволит участникам не чувствовать себя на реке оторванными от цивилизации», — рассказал технический директор МТС в Сахалинской области Олег Коцюрбий.