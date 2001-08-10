В Южно-Сахалинске поздравили защитников Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии 23 февраля в областной столице состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В торжественном мероприятии приняли участие руководители администрации Южно-Сахалинска, представители городской Думы, духовенства, общественных организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В концертном зале Дома культуры «Родина» также собрались военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, участники локальных военных действий, ветераны.

От имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина к гостям праздника обратился первый вице-мэр Андрей Ковальчук. Поблагодарив действующих военнослужащих за добросовестную работу и стойкое несение службы, он отметил, что ветераны Великой Отечественной войны задали высокую планку современным поколениям защитников Родины, и сегодня военные профессии — одни из самых почетных в России.

- Сегодня российские воины, воспитанные на примерах доблестных предшественников, восстанавливают историческую справедливость, охраняют суверенитет страны, обеспечивают мир и спокойную жизнь людей. Мы искренне гордимся подвигами героев современности и чтим память о защитниках былых времен, - подчеркнул Андрей Ковальчук.

По окончании официальной части мероприятия стартовала концертная программа с участием талантливых вокалистов и творческих коллективов областной столицы.