Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2023
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11:37, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжают продавать рыбу по сниженым ценам

В Южно-Сахалинске продолжают продавать рыбу по сниженым ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 22 февраля, торговля осуществляется по следующим адресам:

- пр. Мира, 106А, ярмарка у ТЦ «Дом Торговли», с 11.00 до 16.00, навага - 50-80 руб/кг, камбала - 50-100 руб/кг;

- южнее дома №26 по ул. Пограничной, в районе ТЦ «Янтарь», с 10.00 до 19.00, навага - 50-80 руб/кг, камбала - 50 -100 руб/кг;

- с северной стороны строения по бул. Анкудинова, 17Г, с 10.00 до 19.00, навага - 60-80 руб/кг;

- севернее строения №13 по ул. Сахалинской, у супермаркета «Столичный», с 10.00 до 19.00, навага - 90 руб/кг;

- северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и Лермонтова, с 10.00 до 19.00, навага - 90 руб/кг;

- пл/р Луговое, ул. Дружбы 56, ТЦ «Странник», с 8.00 до 24.00, навага - 68 руб/кг;

- ТЦ «Странник», ул. Украинская 107, круглосуточно, навага - 68 руб/кг;

- магазин «Странник», ул. Ленина 316, круглосуточно, навага - 68 руб/кг;

- пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 20Б, ТЦ «Странник», с 8.00 до 23.00, навага - 68 руб/кг;

- пл/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, 14Б, магазин «Алина», с 8.00 до 23.00, навага - 68 руб/кг;

- с. Дальнее, ул. Ударная 46, магазин «Странник», с 8.00 до 23.00, навага - 68 руб/кг.

Продукцию реализуют индивидуальные предприниматели Можайский О.В., Дорожкин А.М., Ким Ен Хо, ООО «Тройка». Торговля ведется в рамках проекта правительства области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».

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