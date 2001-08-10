АСИ высоко оценило обеспечение сахалинцев и курильчан техническими средствами реабилитации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение 2022 года техническими средствами реабилитации обеспечили 1,5 тысячи островитян с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующая работа была развернута под контролем губернатора Валерия Лимаренко. Её результаты обсудили на сессии федерального Агентства стратегических инициатив, которая прошла в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Мы проводим большую работу, решая вопросы сахалинцев и курильчан с ограниченными возможностями здоровья. Регулярно встречаемся с людьми, помогаем адресно. Когда видим, что какая-то проблема широко распространена, принимаем системные решения. Так, в прошлом году нам удалось обеспечить техническими средствами реабилитации более полутора тысяч человек - помощь получили все, кто в ней нуждался. Очень важно продолжать эту работу, даже если для достижения успеха требуется полностью поменять действовавшие ранее правила и регламенты. Сейчас мы тесно взаимодействуем с представителями обществ инвалидов, внимательно слушаем все их замечания и предложения, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

- У вас очень хороший показатель по техническим средствам реабилитации. Один из самых высоких в стране, - отметила руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова.

Еще одна успешная практика в социальной сфере - региональный проект "Борьба с бедностью". В прошлом году число малоимущих семей снизилось более чем на 6 тысяч.

В островном регионе адресно работают с семьями с низкими доходами. Сначала социальные работники провели анкетирование - обошли каждую малоимущую семью, выяснили, в чем она нуждается. Затем создали цифровые карты, где прописаны конкретные шаги, как вывести людей из-за черты бедности.

Малоимущим сахалинцам и курильчанам помогают в трудоустройстве, переобучении или открытии своего дела. Если требуется, решают вопросы с жильем, оказанием медицинской помощи, устройством детей в детский сад рядом с домом. Кроме того, нуждающиеся получают электронные продовольственные сертификаты - 1900 рублей на каждого члена семьи ежеквартально.

Свою действенность показал социальный контракт: семьям предоставляют единовременные или ежемесячные выплаты, чтобы самостоятельно выйти из трудной жизненной ситуации. Нередко люди направляют средства на открытие собственного дела. За 2022 год такой поддержкой воспользовались порядка 900 сахалинцев и курильчан.