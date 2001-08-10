В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения парковки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Временные ограничения вводятся в преддверии проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Так, с 20.00 22 февраля и до 12.00 23 февраля будут ограничены остановка и парковка транспортных средств на участке ул. Горького в районе площади Славы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, до 25 февраля частично ограничен проезд на ул. А. Блока. Здесь проводятся работы по укладке газопровода. Проезд и подходы к домам организованы.
Также до 26 февраля для движения закрыт внутриквартальный проезд от дома №64Б по пр. Мира до ТЦ «Коралл» (пр. Мира, 66) в связи с работами по прокладке сетей теплоснабжения. Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в этих районах.
В ночь на 22 февраля на расчистке улиц областной столицы от снега и наледи были задействованы 109 спецмашин и 41 рабочий. Днем расчищать УДС будут 115 единиц техники и 133 рабочих. В течение суток на снежные полигоны вывезено более 6000 кубометров снега.
В случае неудовлетворительного состояния проезжей части или тротуаров горожане могут оставить обращение в диспетчерскую департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-475.
Специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации сегодня ведут адресную работу по сообщениям горожан, а также проверяют качество расчистки дворов на ул. Сахалинской, Комсомольской, Ленина, Вокзальной, Железнодорожной, Чехова и др.
Сообщать о фактах неудовлетворительной расчистки придомовых территорий горожане могут на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) и в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.
На городские маршруты сегодня вышли 189 автобусов. Отслеживать движение пассажирского транспорта можно на сайте. При нарушении автобусом графика движения необходимо обращаться по телефону единого оператора 55-65-15.
Актуальная информация о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске, ДТП, неработающих светофорах оперативно размещается в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью.
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