Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2023
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В мэрии Южно-Сахалинска продолжают искать специалиста на вакантную должность
09:58, | Новости общества Сахалина и Курил

В мэрии Южно-Сахалинска продолжают искать специалиста на вакантную должность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска до 6 марта продлен срок приема документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника отдела по работе с нестационарными объектами потребительского рынка и сельскохозяйственными производителями департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе "Прием на работу. Конкурсы".

Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справки по телефону 300-913 (доб. 5).

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