В Сахалинской области продолжится работа по повышению благосостояния семей с детьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент отметил, что поддержка семей с детьми в РФ выросла за последние годы в разы. В новых регионах России следует предоставлять материнский капитал семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. Глава государства также предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Вычет за лечение - со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

В Сахалинской области введено около 50 мер социальной поддержки семей с детьми. Беременным женщинам ежемесячно перечисляют выплаты< strong>. Пока малышу не исполнится три года, семья каждый месяц получает дополнительные средства на его питание. Также среди наиболее значимых мер поддержки – единовременная выплата при рождении первенца в размере более 50 тысяч рублей и областной материнский капитал в 150 тысяч рублей. При появлении второго ребенка и последующих детей капитал возрастает до 250 тысяч рублей. Также многодетные семьи получают ежемесячные выплаты на каждого ребенка.

- Рождение малыша должно быть радостным событием, а не повергать семью в бедность. Поэтому мы стремимся взять на себя часть финансового бремени. Считаю, особенно важно помочь семьям с детьми с жильем. Поэтому при рождении второго ребенка предоставляем выплату в 276 842 рубля на погашение ипотечного кредита. А многодетные семьи могут получить два миллиона рублей на покупку или строительство жилья. Но мало обеспечить человека пищей и крышей над головой. Решение Президента о налоговых вычетах поможет новым поколениям сахалинцев и курильчан стать более успешными, сделает нашу страну сильнее, - сказал Секретарь регионального отделения Партии, губернатор Валерий Лимаренко.

Также в островном регионе установлен меры поддержки студенческих семей, семей с детьми-инвалидами.