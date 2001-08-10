Юные изобретатели со всей области собрались на соревнованиях по робототехнике в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный этап международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике "First Robotics Championship" собрал в областной столице более 250 детей. Участие принимают 54 команды из разных районов Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В течение двух дней ребята будут защищать свои проекты и выполнять задания. Главная задача - разработать инновационный проект по теме "Энергозаряд".
Команды разделены по трем возрастным категориями: "Лига открытий" - от 4 до 6 лет, "Лига исследований" - от 6 до 9 лет, "Лига решений" - от 10 до 16 лет.
- На протяжении двух месяцев команды готовили свои проекты. Для этого они изучали, какие есть источники энергии, какие есть проблемы в этой сфере и как их можно решить. Темой соревнований стали энергозаряд, альтернативные источники энергии и все, что с этим связано, - поделился руководитель отдела комплексных IT и мультимедийных решений компании GS GROUP Андрей Азаревич.
К примеру, участники команды "Боевые пельмени" разработали проект энергокрыши - черепицы с солнечными панелями.
- Мы старались, тщательно готовились, тема очень интересная. Робототехникой, я уверен, нужно заниматься, чтобы в будущем была возможность собрать своего робота для каких-то целей, для помощи, к примеру, в медицине. Направлений, где можно использовать робототехнику, на самом деле, очень много - делится участник команды Александр Спивак. Семиклассник обучается по направлению "робототехника" в детском технопарке "Кванториум-Сахалин" при ИРОСО.
Тренер команды Южно-Сахалинского детского сада №5 "Полянка" Арина Рязанцева поделилась, что ее воспитанникам по 5 лет, робототехникой дети занимаются уже два года и очень довольны.
- В этом году решили попробовать поучаствовать в таких соревнованиях. Тема непроста для детей 5 лет, но мы готовились, и ребята представят свой проект - как бы они хотели видеть город будущего, где есть, к примеру, солнечные батареи, - рассказала Арина Рязанцева.
По итогам двух дней команды-победители получат квоту на участие в национальном этапе масштабных соревнований по робототехнике, который состоится в Екатеринбурге 27-29 апреля.
В департаменте образования администрации Южно-Сахалинска отмечают важность вовлечения детей в мероприятия дополнительного образования.
- Мы создаем все условия для развития детей, проводим мероприятия муниципального уровня, поддерживаем в региональных и всероссийских этапах, - комментирует заместитель директора департамента образования Светлана Захарова.
По итогам 2022 года более 3000 юных горожан занимались техническим и естественно-научным творчеством в программах дополнительного образования, которые набирают популярность как в детских садах, так и в школах.
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