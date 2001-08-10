Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2023
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22 и 23 февраля в Южно-Сахалинске ограничат движение
15:16, | Новости общества Сахалина и Курил

22 и 23 февраля в Южно-Сахалинске ограничат движение

22 и 23 февраля в Южно-Сахалинске ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Временные ограничения движения введут в преддверии проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, и торжественной церемонии возложения гирлянды и цветов к Вечному огню, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с 20.00 22 февраля и до 12.00 23 февраля будут ограничены остановка и парковка транспортных средств на участке улицы Горького в районе площади Славы. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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