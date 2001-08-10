Жители Южно-Сахалинска не дают бороться с бродячими собаками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты администрации города совместно с представителями организации, занимающейся отловом собак на основе муниципального контракта, вновь выехали на пер. Больничный. Жители микрорайона обратились в МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" с жалобами на животных, которые начали проявлять агрессию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, ранее в МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" уже поступали сообщения от горожан о нахождении бродячих собак в этом районе. Специалисты службы отлова выезжали на данный адрес, но местные жители препятствовали их работе.

Кроме того, горожане продолжают прикармливать животных, обустроили для них будки и лежаки. Это усугубило ситуацию тем, что собаки сбились в стаю. Как правило, в стае они ведут себя агрессивно по отношению к другим людям, тем самым защищая территорию, где их подкармливают.

- При выезде на отлов бродячих животных мы сталкиваемся в основном с такой проблемой: подрядчик начинает работать, граждане этому препятствуют, объясняя свои действия тем, что собаки их. При этом животные продолжают обитать на улице, появляются новые особи, - рассказал заместитель начальника МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" Евгений Замотаев. - Сегодня мы выехали на место с подрядчиком и сотрудниками правоохранительных органов. Специалистом по отлову животных были проведены мероприятия по изъятию собак без бирок, а также агрессивных особей.

Отлов животных в этом районе будет продолжен. После собак поместят в приют для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий. Агрессивные особи останутся там на пожизненное содержание.

Добавим, южносахалинцы могут сообщать о местах обитания животных без владельцев в рабочее время по телефону 300-765, доб. 1, 2. По всем обращениям будут сформированы заявки и переданы специалистам подрядной организации для отлова.