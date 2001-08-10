Как бы выглядели города Сахалинской области, будь они людьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В интернете распространяются фотографии городов России "с человеческим лицом", которые создала нейросеть Midjourney. Редакция astv.ru не осталась в стороне и "попросила" ИИ специально для сахалинцев изобразить города и посёлки любимых островов.

В основном картины получились суровые, пропитанные солёным морем, зябкими оттенками и с явным тяжёлым характером. Однако областную столицу нейросеть видит как молодого человека в лепестках сакуры и в горнолыжной экипировке. А Невельск и вовсе - хрупкая девочка, которая связана тёплой дружбой с огромным сивучем.