Еще одной южно-сахалинской семье оказана помощь в рамках проекта "Борьба с бедностью"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается реализация проекта «Борьба с бедностью», в рамках которого ведется работа с горожанами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Для еще одной семьи из Южно-Сахалинска проект стал возможностью благополучно преодолеть кризисные обстоятельства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проект «Борьба с бедностью» является инициативой губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и нацелен на оказание адресной помощи населению. В Южно-Сахалинске его курирует мэр островной столицы Сергей Надсадин.
Одной из участниц проекта стала жительница областного центра Ольга Калганова - мать четверых сыновей: несовершеннолетний школьник, двое взрослых ребят живут отдельно и еще один сын в сентябре отправился добровольцем в зону СВО. После выявления семьи, нуждающейся в помощи, женщину пригласили на личный прием к вице-мэру Елене Федоровой. Был составлен социальный паспорт и дорожная карта с конкретными мероприятиями по преодолению трудных жизненных условий. Прошла встреча со специалистами городского управления жилищной политики, а также центра занятости и социальной защиты области.
- В начале февраля мне позвонили из администрации и предложили встречу со специалистами. И уже на следующий день к нам приехали сотрудники департамента социальной политики, которые уточнили, в чем сейчас мы нуждаемся. Они обратили внимание, что в доме прохладно: у нас нет финансовой возможности отапливать дом постоянно, топим его только с утра. Но обшивка дома прохудилась и тепло быстро уходит. Через несколько дней нам привезли запас угля и дров, мне помогли взять талоны к нужным врачам и сейчас я прохожу лечение на дневном стационаре.
Также была приобретена необходимая одежда для несовершеннолетнего сына южносахалинки. Большую помощь администрации города в формировании запаса топлива для отопления дома семьи Калгановой оказали спонсоры. Кроме того, женщина нуждалась в срочной медицинской помощи после серьезной болезни. Муниципалитет оказал содействие в решении вопросов здоровья и прохождения комплексного обследования в одной из поликлиник Южно-Сахалинска.
- Мы благодарим бизнес-сообщество города, которое активно помогает в реализации данного проекта по выводу семей из трудных жизненных ситуаций. Наша задача - объединить все усилия и ресурсы для создания условий для скорейшего преодоления сложных обстоятельств, повышению уровня благосостояния, создания комфортных условий быта, - отметила директор департамента социальной политики Южно-Сахалинска Эльвира Юркова.
Сегодня в рамках проекта администрация Южно-Сахалинска сопровождает 357 семей, с которыми специалисты департамента социальной политики и других профильных ведомств ведут индивидуальную работу.
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