Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2023
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22 и 23 февраля в Южно-Сахалинске ограничат движение
13:17, | Новости общества Сахалина и Курил

"Горный воздух" приглашает гостей и жителей Южно-Сахалинска на проводы зимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Горный воздух" приглашает гостей и жителей Южно-Сахалинска на проводы зимы. Организаторы праздника обещают печь блины на пеньках по старинной русской традиции, рассказали ТИА "Острова" на СТК
 
Также в программе фотографирование с русским самоваром и огромным блином, перетягивание каната, битва подушками, бег в мешках.  
 
Кульминацией праздника станет лотерея с подарками. И, конечно же, будет прощание с зимой - сжигание чучела Масленицы. 
 
Гостей ждут 25 февраля в 13 часов на нижней площадке «Горного воздуха».

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