Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2023
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22 и 23 февраля в Южно-Сахалинске ограничат движение
11:58, | Новости общества Сахалина и Курил

20-летний водитель в Южно-Сахалинске сбил 9-летнего ребенка, переходящего дорогу на зеленый свет

20-летний водитель в Южно-Сахалинске сбил 9-летнего ребенка, переходящего дорогу на зеленый свет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 20 февраля 20-летний водитель, управляя автомобилем «TOYOTA COROLLA», двигался по улице Комсомольской в северном направлении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В районе дома №191 при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий (красный) сигнал светофора совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.

В результате ДТП 9-летний пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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