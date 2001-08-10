На Сахалине в алтайской говядине обнаружены остатки антибиотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований проб от партии замороженной говядины общим весом 11 тонн производителя из Алтайского края обнаружены остатки лекарственных средств и другие нарушения, рассказали ТИА "Острова" в Россельхознадзоре.

Исследование проведено в рамках обращения владельца продукции - силовой структуры, которая регулярно проводит исследования образцов мяса и другой продукции в Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.

В результате проведенных испытаний в говядине (тазобедренный отруб) выявлено превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в шесть раз. Кроме того, в мясе обнаружено остаточное количество антибиотиков и других антимикробных химеотерапевтических веществ, что может свидетельствовать о нарушении производителем сроков забоя животных после применения антибиотиков для лечения крупнорогатого скота.

Специалисты напоминают: употребление мяса с антибиотиками может вызвать аллергическую реакцию и привести к снижению чувствительности к действию препаратов.

Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует о его возможной порче.

Обсеменение мяса могло произойти на любом этапе, начиная от производственного цеха и далее по пути следования продукции.

Продукция признана не отвечающей требованиям Технического регламента "О безопасности мяса и мясной продукции" и ГОСТа "Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия".

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии "Веста". Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Информация доведена до владельца партии для принятия мер по изъятию ее из оборота.