09:56, | Новости общества Сахалина и Курил
Госжилинспекция будет использовать дроны для проверок дворов и состояний фасадов домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Госжилинспекция Сахалинской области будет использовать в своей работе беспилотные летательные аппараты. С помощью дронов специалисты в первую очередь будут проверять конструктивные элементы кровель многоквартирных домов, наличие повреждений фасадов, а также поводить осмотры придомовых территорий для контроля качества уборки снега.
Ранее такая работа занимала большое количество времени. Теперь же получится охватить более широкую территорию за короткий срок.
Помогать использовать беспилотники будут сотрудники министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области. Пока в их арсенале только два дрона. Они будут работать в Южно-Сахалинске, но в дальнейшем планируется охватить весь регион.
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Новости общества Сахалина и Курил
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