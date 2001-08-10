В администрации Южно-Сахалинска оперативно отрабатывают обращения граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска продолжается работа с обращениями и сообщениями горожан. С начала года в мэрию их поступило около двух тысяч. Большинство касались вопросов коммунального и дорожного хозяйства, жилищной и социальной сфер. Более 900 обращений горожан уже рассмотрены с положительным решением и по ним оперативно приняты меры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В начале февраля жители подъезда №3 дома №298 по ул. Комсомольской обратились в администрацию с жалобой на отсутствие освещения на лестничных площадках.

- Оперативно специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации города выехали на место. По факту проведена проверка. В краткие сроки, к 6 февраля, управляющая компания «Аврора», в чьем ведении находится дом, восстановила освещение в подъезде, - сообщила директор департамента по работе с обращениями и сообщениями граждан Ирина Дитер.

Эффективное взаимодействие и установление обратной связи с жителями остается одной из важнейших задач муниципалитета, которая стоит на контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

Напомним, горожане могут направить письменное обращение в приемную граждан администрации (Коммунистический пр-кт, 49, каб. 103); электронное обращение - на почту [email protected] либо электронную приемную на официальном сайте администрации города.

Для оперативного реагирования передать сигнал об общественных проблемах города, двора или дома жители могут в мобильную приемную администрации через популярные мессенджеры (WhatsApp, Телеграмм и смс-сообщение) на номер: 8-914-757-27-27 (27-27-27), а также направить сообщение на платформу «Сахалин.Онлайн»).

Все письменные обращения подробно рассматриваются профильными структурными подразделениями администрации. По результатам в соответствии с федеральным законодательством в 30-дневный срок направляются письменные ответы. Сообщения, поступившие через мобильную приемную, отрабатываются в срок от 5 до 10 дней, о принятых мерах жителя информируют по телефону.

Напомним, что свое обращение можно направить в официальные аккаунты Сергея Надсадина и администрации Южно-Сахалинска. Специалисты муниципального центра управления оперативно каждое берут в работу. Сообщения находятся на контроле мэрии до момента окончательного решения проблемы.