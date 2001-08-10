09:08, | Новости общества Сахалина и Курил
Курильчане собрали продуктовые наборы для бойцов ко Дню защитника Отечества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания "Континент" вместе с активистами партии "Единая Россия" готовит семьям мобилизованных жителей Итурупа подарочные продуктовые наборы к Дню защитника Отечества. В него войдут крупы, чай, консервированная рыбная и мясная продукция, сладости и шоколад.
- Мы хотим в меру наших сил и возможностей, поддержать семьи мобилизованных курильчан, сказать, что мы гордимся их мужьями, отцами, сыновьями, которые в трудную минуту встали на защиту Родины, - сказал руководитель предприятия, член Партии Александр Пиджаков. - Мы - единая страна, единый народ и всегда будем помогать друг другу.
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