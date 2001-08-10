Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2023
Сейчас 09:26
74,04|79,13|66,91
Бывшему начальнику долинской полиции дали семь лет за взятку
09:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Курильчане собрали продуктовые наборы для бойцов ко Дню защитника Отечества

Курильчане собрали продуктовые наборы для бойцов ко Дню защитника Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания "Континент" вместе с активистами партии "Единая Россия" готовит семьям мобилизованных жителей Итурупа подарочные продуктовые наборы к Дню защитника Отечества. В него войдут крупы, чай, консервированная рыбная и мясная продукция, сладости и шоколад.

- Мы хотим в меру наших сил и возможностей, поддержать семьи мобилизованных курильчан, сказать, что мы гордимся их мужьями, отцами, сыновьями, которые в трудную минуту встали на защиту Родины, - сказал руководитель предприятия, член Партии Александр Пиджаков. - Мы - единая страна, единый народ и всегда будем помогать друг другу.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?