В Южно-Сахалинске на арт-фестивале "Заяви о себе" определили лучших чтецов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице подвели итоги 13-го молодёжного арт-фестиваля "Заяви о себе" в направлении "Художественное чтение произведений". Участники боролись за звание лучших в трех номинациях - "Чтение произведений известных авторов", "Чтение произведений собственного сочинения" и "Театр малых форм", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Итоговому мероприятию предшествовали мастер-классы от членов жюри и отборочный тур. В финал прошли 25 конкурсантов.
Первыми выступили участники в номинации "Театр малых форм". Всего было пять номеров. Несмотря на то, что это направление новое и малочисленное по количеству конкурсантов, у зрителей и членов жюри оно вызвало большой интерес. Затем на сцену вышли чтецы произведений собственного сочинения и известных авторов.
- Это единственное направление арт-фестиваля, в котором мы не делим участников на категории "Любители" и "Профессионалы". С каждым годом мастерство и количество конкурсантов всё больше растёт, - рассказала специалист Центра молодёжных инициатив Юлия Красавина.
Технику исполнения, артистизм, эмоциональную выразительность, оригинальность выступления и сценические образы конкурсантов оценивали артист Чехов-центра Марина Семенова, прозаик, член союза писателей России, работник Централизованной библиотечной системы города Южно-Сахалинска Лидия Кисенкова, креативный директор медиахолдинга "АСТВ", ведущая программ "Открытая студия" и "Актуальный разговор" Алена Баринова, автор и режиссер городских мероприятий, психолог Юлия Стеблянская, заместитель директора по развитию музея книги А.П.Чехова и научной работе Анастасия Степаненко, заместитель директора сети книжных магазинов "Эврика" Евгения Ерзикова.
В итоге в номинации: "Исполнение произведений известных авторов" 1 место занял Иван Махтодин, 2 место - Сергей Гладкий, 3 место - Валерия Колесникова.
В номинации "Исполнение произведений собственного сочинения" 1 место заняла Яна Ромашова, 2 место - Евгений Якимов, 3 место - Полина Зяблицкая.
В номинации "Театр малых форм" лидероми стали Дмитрий Остаф, Дарья Вязова. 2 место у сборной команды Лицей#1, ЮСПК СахГУ. 3 место - у Лены Гурьяновой, Эли Мухаметовой.
Победителей пригласили на радио "АСТВ", где в эфире с участниками поговорят о литературе и поэзии, а также они смогут прочитать выбранные произведения.
По традиции специальными призами от музея книги А.П.Чехова "Остров Сахалин" отметили выступления конкурсантов, которые выбрали для прочтения произведения А.П.Чехова: Валерия Колесникова - "Дачники", Иван Швед - "Жизнь прекрасна!" Валентина Зацепило, Олег Шевелёв, Арина Живлюк (театр малых форм) - "Предложение".
Организатором арт-фестиваля "Заяви о себе" является Центр молодёжных инициатив администрации Южно-Сахалинска при поддержке Литературного‐художественного музея книги А.П. Чехова "Остров Сахалин", арт-резиденции "Маяк", Сахалинского международного театрального центра им. А.П.Чехова, радио АСТВ и сети книжных магазинов "Эврика".
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