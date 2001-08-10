В Березняках провели первую в этом году выездную встречу с жителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина в селах и планировочных районах руководителями профильных структурных подразделений администрации города продолжаются выездные встречи с населением. Жителям Березняков отчитались о проделанной работе за прошлый год, ответили на вопросы горожан и наметили планы на 2023 год, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На встрече люди обозначили вопросы, касающиеся благоустройства территорий, освещения улиц, переселения из ветхого аварийного жилого фонда, газификации домовладений, размещения объектов торговли и прочее.

Так, в 2022 году по просьбам жителей села в целях повышения безопасности дорожного движения было выполнено расширение перекрестка ул. Брянской и пер. Выездного, отремонтировано асфальтобетонное покрытие на мосту по ул. Центральной, обеспечен подъездной путь к железнодорожной платформе, отремонтирован участок дороги по ул. Депутатской от ул. Крайней до ул. Лесной, а также на ул Железнодорожной обустроена пешеходная дорожка к остановке общественного транспорта, расположенной на федеральной трассе Южно-Сахалинск-Оха, установлен светофор на пешеходном переходе в Старорусском.

Кроме этого, проведены работы по частичному освещению улиц Академика Окладникова, Салтука, Депутатской, Новоселов, Шепарева, пер. Выездного. Столбы освещения установлены на двух детских игровых площадках, на ул. Шепарева построена спортивная игровая площадка и оборудована зона отдыха со скамейками.

Также по многочисленным просьбам жителей в селе установлен павильон для реализации продукции садоводов-огородников.

В целях шумопоглощения и пылеудержания на участке ул. Автодорожной от ул. Садовой до ул. Черемуховой были высажены деревья. Во избежание подтопления земельных участков по ул. Хасаншина проведено устройство водоотводной канавы.

В рамках программы по догазификации абонентами стали 5 домовладений в селе Старорусском и 81 - в Березняках. Также решен вопрос переселения 5 семей из ветхого аварийного жилья.

Как рассказал начальник отдела по управлению с. Березняки Владислав Рукосуев, весной текущего года планируется завершить строительство жилого дома по ул. Зеленой, 8 на 8 квартир, а также завершить капремонт ул Зеленой и ул. Речной.

- Такие встречи всегда результативны. Здесь можно напрямую, без посредников задать вопрос и получить конкретный ответ. Всегда есть контакт и взаимопонимание. Многие вопросы решаются на месте, более сложные администрация берет для более тщательной проработки и потом отчитываются нам, - отметила жительница Березняков Анна Кочеткова.

Все вопросы, озвученные во время встречи с жителями, зафиксированы в протоколе. Ответственные структуры получили поручение отработать каждое обращение.

Напомним, выездные встречи с населением проходят в формате диалога и продолжаются до последнего вопроса. Такие встречи востребованы у жителей сел и планировочных районов городского округа, администрация Южно-Сахалинска проводит их регулярно.

Мэр Сергей Надсадин также планирует встретиться с жителями всех сел и планировочных районов городского округа. График будет размещен дополнительно в личных аккаунтах мэра и городской администрации в социальных сетях, а также в СМИ.