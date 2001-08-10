Врачи напоминают о важности внимательного отношения к здоровью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Врач акушер-гинеколог женской консультации Южно-Сахалинска Татьяна Лапаник напоминает женщинам о необходимости регулярно - не менее раза в год - посещать врача, отвечающего за женское здоровье. При уже выявленном заболевании походы к врачу должны случаться еще чаще, рассказали ТИА "Острова" в городской админитсрации.
- Есть процент женщин, которые очень ответственно относятся к своему здоровью. Как положено раз в год, болит - не болит, посещают гинеколога ради профилактического осмотра. Банальная истина: болезнь легче предупредить, чем вылечить. Сейчас благодаря качественной диагностике чаще выявляют патологии на начальном этапе, то есть когда можно вылечить, и женщина будет дальше жить полноценной здоровой жизнью, - сказала врач. - Для профилактики патологий приходить раз в год на осмотр - это доступно каждой. За 365 дней в году найти на себя любимую время можно.
На сегодняшний день в базовое обследование входит гинекологический осмотр, в том числе молочных желез, взятие мазков - на флору и на выявление атипичных клеток. Для женщин до 40 лет - ультразвуковая диагностика молочных желез, после 40 - маммограма.
При необходимости специалист назначит дополнительную диагностику, например, УЗИ малого таза или кальпоскопию - более расширенный гинекологический осмотр при помощи оптического прибора. Женщине также помогут подобрать гормонально-заместительную терапию для сохранения качества жизни при заболеваниях или возрастных изменениях.
Специалист добавила, что диагнозы должен ставить только врач, а затем назначать соответствующую терапию. Сегодня нередки случаи, когда женщины ставят себе диагноз при помощи интернета и занимаются самолечением. Это наносит непоправимый вред здоровью.
Как подчеркнула главный врач ГБУЗ "Сахалинский областной центр медицинской профилактики" Елена Столярова, сейчас женщины, особенно молодые, более бережно относятся к здоровье, чем поколение их мам и бабушек. На сегодняшний день в городском округе совместно с администрацией Южно-Сахалинска успешно реализуется План мероприятий в рамках Программы мероприятий по укреплению общественного здоровья населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2024 годы. Одно из направлений - просвещение женщин в сфере репродуктивного здоровья и ведения беременности. Так, например, для молодежной аудитории проводятся встречи с консультации с врачами гинекологами, на которых можно задать все интересующие вопросы.
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