Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается акция "Сопричастность". К сбору гуманитарной помощи ежедневно подключаются различные учреждения, общественные организации, неравнодушные жители, образовательные учреждения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К акции присоединилась СОШ №8 им. В.Г. Асапова. Школьники написали письма бойцам, проходящим службу в зоне специальной военной операции.

- Я бы хотел выразить свою благодарность за то, что они рискуя своей жизнью, защищают наши жизни. Хочу пожелать им удачи, чтобы у них все получилось, они вернулись живыми. И еще в своем письме я поздравил их с 23 февраля, - рассказал ученик 7 класса СОШ №8 Глеб Юн.

Также в образовательном учреждении силами педагогов, родителей и детей была собрана гуманитарная помощь.

Письма военнослужащим от школьников областного центра, в том числе и от учеников СОШ№8, передаст специалист ГДК "Родина", волонтер Анна Пинчук. В скором времени она отправится в Донецкую Народную Республику. Это уже вторая ее поездка в зону СВО.

- Я благодарю жителей города и спонсоров за возможность поехать в ДНР. Думаю, что долг каждого, если есть возможность, ресурсы, организаторские способности, поехать и помочь. Когда люди узнали, что я еду на Донбасс, они попросили передать сыновьям, мужьям посылки, передать гуманитарную помощь. И, естественно, я не могу отказать. Детские сады и школы города передали почти 400 писем. Когда военные их видят, они понимают, что есть дети, которые ими гордятся, что им есть ради чего и ради кого отстаивать интересы страны, - подчеркнула Анна Пинчук.

Добавим, проект "Сопричастность" был инициирован сахалинским отделением партии "Единая Россия". В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин.

Присоединиться к акции могут все желающие. Список необходимых вещей и медикаментов можно найти в официальном телеграм-канале. Пункты гуманитарной помощи открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб.325), а также по ул. Больничной, 34.

Получить подробную информацию о гуманитарной помощи и проекте "Сопричастность" можно на горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.