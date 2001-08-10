В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг школьного питания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В школьных столовых городского округа регулярно проходят дегустации блюд родителями. Очередная оценка качества и разнообразия меню состоялась в СОШ №32, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Руководство образовательного учреждения организовало пробу меню для участников родительского контроля. Подробнее об этом рассказала исполняющая обязанности директора школы №32 Елена Удут:
- Сегодня у нас проходит родительский контроль. Кроме этого, раз в три месяца мы проводим дегустации. Все пожелания и замечания отражаются в протоколе. Подобные форматы позволяют улучшить качество и разнообразие питания.
Для повышения уровня организации питания учащихся партия «Единая Россия» в рамках проекта «Новая школа» усилила контроль за работой в этом направлении. Так, в пятницу, 17 февраля куратор партийного проекта вместе с родителями попробовал блюда в столовой средней школы №32.
- Весь февраль мы посвятили проверке питания. Совместно с родительскими комитетами оцениваем не только меню, но и условия в помещениях столовых. В этой школе все свежее, горячее, нареканий нет. Есть пожелания по включению в рацион большего количества овощей и фруктов. А также, чтобы у ребят был выбор из двух-трех блюд, - рассказал Павел Юдаев.
Елизавета Швецова постоянный участник родительских дегустаций. Она отметила, что очень важно при составлении меню учитывать мнение детей.
- Мой ребенок ходит уже в шестой класс этой школы, нареканий по меню никогда не было. Сегодня мы проверили как налажена работа столовой. Еда подается за 3 минуты до прихода детей. Омлет был пышный, горячий. Впечатления хорошие.
Добавим, после дегустации родители заполнили анкеты. В них можно не только дать оценку блюдам из меню, но и записать свои пожелания и замечания по работе поваров.
Отметим, по итогам мониторинга питания вся информация будет обобщена. Дальнейшие шаги по улучшению будут выработаны совместно с министерством образования региона и городским департаментом образования.
Напомним, партийный проект «Новая школа» направлен на совершенствование системы образования, развитие инфраструктуры, модернизацию материально-технической базы, а также обеспечение питанием.
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