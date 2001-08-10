Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2023
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21 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова
14:33, | Новости общества Сахалина и Курил

21 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова

21 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 февраля припай устойчив в заливе Мордвинова от 18 км автодороги Охотское-Свободный, до м. Свободный, на удалении от берега 1 км. На других участках залива и юго-восточного побережья Сахалина, целостность припая нарушена, местами располагается дрейфующий лед. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

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